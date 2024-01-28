قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية.. نزلها في 30 ثانية

مباريات المنتخب الوطني، تشغل جمهور الساحرة المستديرة، ويبحثون عن القنوات الناقلة للقاء القادم أولًا بأول، وهناك قرابة الـ10 قنوات مجانية مفتوحة تنقل اللقاء المرتقب خلال ساعات، ومن بينها قناة تابعة لدولة زامبيا، نقلت العديد من المباريات، وتنقل اليوم لقاء مصر والكونغو الديمقراطية.

قناة مجانية تنقل مباراة المنتخب ضد الكونغو الديمقراطية

وتنقل قناة ZNBC TV 1 التابعة لدولة زامبيا، لقاء مصر والكونغو الديمقراطية، خلال ساعات، كما يمكن تنزيل التردد في وقت بسيط كالتالي:

القمر:EchoStar (61.5 غرب)

التردد والاستقطاب:3765 يمين

الترميز:5000

التصحيح:3/4

التشفير: مفتوح

ونقلت القناة التابعة لدولة زامبيا لقاءات أخرى، قبل لقاء مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 منها.

21 يناير 2024 زامبيا1:1تنزانيا

24 يناير 2024 زامبيا1:0المغرب

28يناير 2024 غينيا الإستوائية- غينيا

28 يناير 2024 مصر- جمهورية الكونغو الديمقراطية.

قناة مجانية على «عرب سات» تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

كما تنقل قناة NTA Sports 24 المجانية لقاء مصر والكونغو الديمقراطية، والتي يمكن تنزيل ترددها المفتوح في 30 ثانية، كالتالي:

- القمر:Arabsat 2B

- التردد/1163

- الترميز والاستقطاب: 30000 افقي.

- التصحيح:5/6

الطريقة الأخرى:

القمر :Eutelsat W1.

التردد: 3748 /10 شرق

الترميز: 9082/ يمين

التصحيح: DVB-S2 8PSK 5/6.