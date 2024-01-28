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لاعب الزمالك السابق: متفائل بفوز منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية

كتب:

يارا أشرف
08:05 م | الأحد 28 يناير 2024
منتخب مصر

منتخب مصر

قال محمد صلاح، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، إنه متفائل بتخطي منتخب مصر عقبة الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية «كان 2023» بركلات الترجيح.

منتخبات يجب الحذر منها 

وأضاف «صلاح» خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «إن شاء الله هنكسب ونلعب في النهائي، ولكن ثمّة منتخبات قوية يجب الحذر منها مثل نيجيريا والمغرب، ويهمنا أيضًا أن يقدم منتخبنا أداءً مغايرًا عما جرى تقديمه في المباراة الأولى، بصرف النظر عن الغيابات والإصابات».

الإصابات والغيابات

وتابع: «الإصابات والغيابات ظروف قد يتعرض لها أي منتخب آخر، وبالتالي مينفعش نتلكك أو نقول أعذار وأسباب، إصاباتنا مؤثرة، لكن يمكننا اللعب بشكل أفضل رغم وجودها، وأتمنى أن نلعب بنفس روح وأداء منتخب الرأس الأخضر».

وواصل: «فيتوريا يجب أن يضع تشكيلة مناسبة لفريق الكونغو الديمقراطية، بحيث يوظف لاعبينا في مراكزهم التي يجيدون اللعب فيها، لأن أي خطأ قد يكلفنا هدفا، وبالتالي فإنه يجب أن يحرص على تثبيت التشكيل وأن يتجنب التجارب».

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