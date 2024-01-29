أستاذ نقد أدبي: زيادة الضغط على المكون الديني من أنواع الغزو الثقافي

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي، ورئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إن زيادة الضغط على المكون الديني هو نوع من أنواع الغزو الثقافي الغربي، الذي حدث في مصر.

وأضاف «علي»، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز: «ملء الفراغ السياسي في الشرق بالدين جزء من هذه اللعبة».

أردف: «إذا عدنا للقرن الـ19 مع وجود الرحالة الأوروبيين، الذين كانوا يستكشفون الشرق كان جزءًا من محاولاتهم بأن يقنعونا أننا محبوسون في قيم وأنها أقل تطور حضارة عما يفعلونه، وهذا كان نوعا من التبشير بفكرة العولمة والفوضى الخلاقة».

وواصل: «نوع من هذا الضغط يفجر لك القضية الدينية منذ أوائل السبعينيات لملء الفراغ السياسي فيتم هدم القوميات الموجودة».