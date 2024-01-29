حيلة بسيطة تجعل الطفل يتكلم مبكرا.. النتيجة مذهلة

رغم أن أول 4 سنوات في عمر الإنسان، تعد الأهم في تطور اللغة لديه، إلا أن تعلم الكلام مبكرا أو متأخرا، يختلف ما بين طفل وآخر، ولكن دراسة كشفت عن طريقة بسيطة ومثيرة للدهشة بشأن أسباب تعلم بعض الأطفال التحدث في وقت مبكر.

يقول معظم الأطفال كلمات مفردة بحلول عمر 18 شهرًا، ويتقدمون في استخدام العبارات والجمل في عمر سنتين أو ثلاث سنوات تقريبًا، لكن آخرين يبدأون الكلام في وقت مبكر جدًا، بحسب موقع «sciencealert».

لماذا يتحدث بعض الأطفال أسرع من غيرهم؟

عالمة النفس إليكا بيرجلسون بجامعة هارفارد، دفعتها حيرتها لعمل دراسة مع مجموعة من العلماء، بحثا عن الفروق الفردية التي تجعل الطفل يتحدث مبكرا عن آخر.

دراسة العالمة، التي نقل تفاصيلها التقرير، أسفرت عن نتائج مذهلة، وذلك من خلال دراسة حالات 1001 طفل تحت سن الرابعة، لتفاجأ هي وفريقها الدولي من علماء النفس، بعدم وجود أي صلة بين قدرة الطفل على الكلام بشكل مبكر، وبين جنسه أو حالته الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى مستوى تعرضه للغات متعددة في سن مبكر.

سبب مدهش يجعل طفلك يتكلم مبكرا.. ما السر؟

وبحسب الدراسة، فإن السبب المثير للدهشة والبسيط من جانب الأهالي، من خلال أن تكون البيئة المحيطة بهم أكثر ثرثرة، ما يشجع الأطفال على التحدث مبكرا.

«تحدث البالغين أكثر مع أطفالهم قد يكون مفيدًا»، هكذا أوضحت الدراسة التي وصفت الأمر بأنه «حيلة بسيطة ونتائجها مدهشة»، والتي شملت 12 دولة و43 لغة، وتشمل مناطق إقليمية وحضرية، على أطفال تتراوح أعمارهم ما بين شهرين إلى 4 سنوات.

باستخدام التعلم الآلي لفحص أكثر من 40 ألف ساعة من التسجيلات، اختبرت بيرجلسون ومجموعة العلماء، مجموعة متنوعة من العوامل التي قد تؤثر على عدد المرات والمرحلة المبكرة التي يتحدث فيها الطفل، أو يقول المقاطع أو الكلمات أو الجمل.

في النهاية، لم يجد الفريق أي ارتباط بين عدد الأصوات التي يصدرها الطفل في اليوم وجنسه أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي، وفقا للمستوى التعليمي للأم.