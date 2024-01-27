«الأطفال يسألون الإمام» كتاب لشيخ الأزهر عن الأسئلة الوجودية للصغار (فيديو)

قالت نهى عباس رئيس تحرير مجلة «نور»، إن كتاب فضيلة الإمام شيخ الأزهر «الأطفال يسألون الإمام»، جاءت فكرته خلال شكوى أولياء الأمور المتكررة من الأسئلة الفطرية الوجودية التي يطرحها الأطفال عليهم، وإن الكثير من أولياء الأمور لا يهتم بالإجابة على هذه الأسئلة.

مجلة نور للطفل

وأضافت رئيس تحرير مجلة «نور» خلال حديثها عبر برنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أن فضيلة الإمام أحمد الطيب هو من أسس مجلة نور للطفل، مما يوضح اهتمامه الشديد بالأطفال، مشيرة إلى أن فكرة الكتاب جاءت منذ عام للاهتمام بأسئلة الأطفال وبذل الجهد للرد بشكل صحيح ومقنع لهم، لافتة إلى أن الاسئلة ليست وجودية فقط، بل هناك اسئلة تعبر عن مشكلة إنسانية أو معاناه يعاني منها الطفل.

وتابعت «عباس»، بأن هذه الاسئلة جاءت عن طريق قوافل في محافظات الصعيد ووجه قبلي ووجه بحري والمحافظات الحدودية، وأيضا عن طريق الندوات والنقاشات والمسابقات الدينية وكان هناك لقاءات في جمهات بداخل الكنائس أيضا: «كان في سؤال لطفل بيقول والدي دايما بيضربني عشان بجيب درجات ضعيفة وأنا بذاكر كتير وأنا مش بحب حد يضربني» وطلب من فضيلة الإمام توجيه كلمة لوالده.