إمام مسجد يطلق مسابقة لتشجيع الأطفال على الالتزام بآداب المسجد في كفر الشيخ

حمل على عاتقه تعليم الأطفال ثقافة الالتزام بآداب المسجد فقرّر إطلاق مسابقة صغيرة لتشجيع الأطفال على احترام بيت الله، ومعاملة بعضهم معاملة طيبة حسنة، وأداء الصلوات الخمس في أوقاتها، حرصاً منه على تخريج جيل يتسم بالأخلاق، وكذلك نشر الوسطية والاعتدال.

تشجيع الأطفال على الالتزام بآداب المسجد

تحت شعار «البطل المهذب» أطلق الدكتور مصطفى أبو العمايم، كبير الأئمة بإدارة أوقاف بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وعضو برنامج «قادة فكر» بوزارة الأوقاف والحائز على شهادة جودة الأداء من الفئة «ب»، وجائزة المُحفظ المثالي في الفرع الثامن من المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، مسابقة بمسجد عبد الرحمن البيلي بمركز بيلا، لحث الأطفال وتشجيعهم على الالتزام بآداب المسجد وفي المقابل تكريم الطفل الفائز يوم الجمعة بشهادة تقدير وجائزة مالية أمام جموع المصلين.

«فكرة مسابقة البطل المهذب جاءت لي من خلال حرصي على إعادة الشباب والأطفال إلى المسجد، وتشجيعهم وتحفيزهم على الالتزام بآداب المسجد، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم والبرامج الدعوية التي تهدف إلى تحصين الشباب وإنشاء جيل ملتزم بالقيم الدينية التي تُساعد في بناء الأمم والحضارات»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور مصطفى أبو العمايم، حديثه لـ«الوطن».

ويضيف «أبو العمايم»: «المسابقة حبّبت الأطفال في المسجد وجعلت الأطفال يتنافسون على الالتزام بآداب المسجد والحضور إلى الصلوات الخمس في مواعيدها، للفوز بجائزة البطل المهذب، التي يتم منحها أسبوعياً لأكثر من طفل أثناء خطبة الجمعة، حيث في نهاية الخطبة أقوم بإعلان أسماء الأطفال على المنبر وأدعوهم للتكريم أمام جموع المصلين، ومنحهم شهادة تقدير وجائزة مالية، وهو تكريم عظيم له بالغ الأثر في نفوس النشء».

جائزة «البطل المهذب»

يتحمل «أبو العمايم» جزء من الجائزة وولي الأمر الجزء الآخر دون علم الطفل بذلك، تشجيعاً له على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها والالتزام بأخلاقيات المسجد: «أتحمل جزء من الجائزة ويتحمل ولي أمر الطفل الجزء الآخر، وفي كثير من الأحيان أتحمل كامل الجائزة لمن لا يستطيع ذلك، وهناك تسابق من أولياء الأمور على حصول أطفالهم على جائزة البطل المهذب».

لم يكتف «أبو العمايم» بتكريم الأطفال الذكور فقط، بل يتم أيضاً تكريم بعض الفتيات المترددات على المسجد والملتزمات بآداب المسجد: «بخلاف الأطفال الذكور يتم أيضاً تكريم البطلة المهذبة من الفتيات الملتزمات بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها والالتزام بآداب المسجد، من خلال منحهم شهادات التقدير والجوائز المالية»، متمنياً أنّ تقوم وزارة الأوقاف بتعميم مسابقة «البطل المهذب» على مستوى مساجد الجمهورية، مقدماً الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على جهوده المبذولة في ضبط إيقاع المساجد، وتشجيع النشء من خلال المسابقات المتنوعة التي تُطلقها الوزارة للشباب والأطفال ومنها برنامج «حصّن طفلك بالقرآن الكريم» والذي انطلق مؤخراً.