كلمات مرور سهلة السرقة.. احذر استخدامها في البطاقات البنكية والتطبيقات

تعتبر كلمات المرور بمثابة الحماية التي تمنع المحتالين من سرقة البيانات والمعلومات والأموال، ولذلك أصبح من الضروري على كل شخص يستخدم أي حسابات رقمية أو بنكية أو البطاقات الائتمانية، أن يقوم بكتابة رقم سري قوي لا يمكن اختراقه أو تخمينه بسهولة، لأن كلما كانت الكلمات السرية قوية وغير دارجة، كلما يصعب اختراقها.

وقد يتجه بعض الأشخاص إلى كتابة عدد من كلمات المرور السهلة حتى يسهل تذكرها بالنسبة له، إلا أن هذا يمثل خطرًا كبيرًا على البيانات الشخصية، فكلما سهلت الكلمة، كلما استطاع المخترقون سرقتها.

وحذرت مؤسسة «NordPass» لإدارة كلمات المرور، من عدد من كلمات المرور التي أظهرت دراسة جديدة أنها تعتبر من أكثر الكلمات السرية، التي يتم اختراقها بسهولة وسرقة البيانات والأموال من أصحابها.

كلمات مرور سهل اختراقها

وأظهرت دراسة «NordPass» أنّ هناك حوالي 20 كلمة مرور يكثر استخدامهم عالميا بشكل كبير، وهو الذي جعل أصحابها عرضة كبيرة للسرقة والاختراق، ومن أمثلة هذه الكلمات التي يمكن اختراقها في أقل من ثانية، هي: «123456 وadmin و12345678 و123456789 و1234 و12345 وpassword و123 وAa123456 و1234567890 و1234567 و123123 و111111 وPassword و12345678910 و000000 و********».

وحذرت المؤسسة من استخدام مثل هذه كلمات المرور أو ما يشبهها، لأنه بمثابة خطر كبير على البيانات والمعلومات الأموال، في حالة اختيارها ككلمة مرور للبطاقات البنكية أو الحسابات البنكية على الهاتف المحمول، وضرورة اختيار كلمات صعبة وقوية يصعب اختراقها.