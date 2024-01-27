تحذير من بنك مصر لتجنب سرقة البيانات: لا تفتحوا روابط الجوائز الوهمية

حذر بنك مصر عملاءه من تعرضهم لسرقة البيانات مطالبا الجميع بعدم الضغط أو فتح أي رابط يخبر العميل بأنه حصل على جائزة من بنك مصر، مشيرا إلى أن الهدف من عدم فتح تلك الروابط هو الحفاظ على بيانات العملاء وحمايتها من السرقة.

رسالة بنك مصر للعملاء

ونصت رسالة بنك مصر لعملائه التي نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ماتفتحش أي رابط بيقولك مبروك كسبت جائزة من بنك مصر.. احمي أموالك.. ماتشاركش بياناتك».

شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية

وبحسب بيانات بنك مصر الرسمية، فإن البنك نجح في الحصول على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية PCI-DSS، حيث تمنح هذه الشهادة للبنوك التي تطبق المعايير العالمية لضمان أمن وسرية البيانات الخاصة بمجال بطاقات الائتمان أو صناعة بطاقات الدفع، وتوفير أعلى مستويات الخدمة والحماية للعملاء، والموضوعة من قبل كبرى المؤسسات العالمية مثل فيزا وماستر كارد وأمريكان اكسبريس.

خبير أمن معلومات ينصح عملاء البنوك

فى المقابل أكد خبير أمن المعلومات إسلام خالد على خطورة فتح الروابط مجهولة المصدر، موضحا أن أغلبها روابط تصيد، تهدف على سرقة بيانات العملاء، محذرا من الضغط عليها او محاولة فتحها.

وأضاف خالد لـ«الوطن»، أن القراصنة يستغلون جهل المواطنين، ويرسلون إليهم روابط تخبرهم بحصولهم على جوائز مالية قيمة، لتشجيع الناس الدخول علييها ومن ثم سرقة بياناتهم البنكية، مطالبا جميع عملاء البنوك بعدم التعامل مع أي معلومات تخص حساباتك البنكيه إلا من خلال فرع البنك نفسه وراجع حساباتك والحركة عليها من وقت لآخر.

طالب خالد أيضا عملاء البنوك بعدم تحميل البرامج المجانية، خصوصا أن أغلبها تحتوي على أدوات اختراق، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع أي متصل عبر الهاتف يحاول التواصل بخصوص معرفة أي معلومات عن الحسابات البنكية، مؤكدا على أن أي تحديث لبيانات يتم عبر فرع البنك الذى تتبعه.