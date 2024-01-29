ضياء السيد: «فيتوريا كان سيئا في إدارة مباراتنا أمام الكونغو وسكتنا عليه كتير»

حمّل ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، مسؤولية خسارة منتخب مصر أمام منتخب الكونغو، للمدير الفني روى فيتوريا، لأنه كان سيئًا في إدارته للفريق منذ بداية البطولة، مشيرًا إلى أن الفترة الأولية كانت فترة دعم من الجميع، ولم يطرق أحد للحديث عن تلك الأخطاء الواضحة للجميع.

وأوضح «السيد» خلال لقائه عبر برنامج «كان 2023» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أنّ الجميع عمل على تخبئة جزءا كبيرا من أخطاء «فيتوريا» أملا في تصليح تلك الأخطاء:« فترة تواجده كانت سنة ونصف، كانت كل حاجة خاصة بالأخطاء تؤجل، وكان في تعميم إن كل حاجة كويسة».

تابع مدرب منتخب مصر السابق، أن المدير الفني لم يقف مراجعًا لتلك الأخطاء والحالة الفنية الضعيفة، لافتًا إلى أن جميع المباراة التي خاضها المدير الفني كانت إدارته فيها سيئة للغاية: «التشكيل التي وضعه فيتوريا كان تشكيلا مثاليا، لكن المشكلة في إدارته للجيم».