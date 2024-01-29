رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ضياء السيد: «فيتوريا كان سيئا في إدارة مباراتنا أمام الكونغو وسكتنا عليه كتير»

كتب:

حسن سمير
03:24 ص | الإثنين 29 يناير 2024
الكابتن ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق

الكابتن ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق

حمّل ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، مسؤولية خسارة منتخب مصر أمام منتخب الكونغو، للمدير الفني روى فيتوريا، لأنه كان سيئًا في إدارته للفريق منذ بداية البطولة، مشيرًا إلى أن الفترة الأولية كانت فترة دعم من الجميع، ولم يطرق أحد للحديث عن تلك الأخطاء الواضحة للجميع.

وأوضح «السيد» خلال لقائه عبر برنامج «كان 2023» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أنّ الجميع عمل على تخبئة جزءا كبيرا من أخطاء «فيتوريا» أملا في تصليح تلك الأخطاء:« فترة تواجده كانت سنة ونصف، كانت كل حاجة خاصة بالأخطاء تؤجل، وكان في تعميم إن كل حاجة كويسة». 

تابع مدرب منتخب مصر السابق، أن المدير الفني لم يقف مراجعًا لتلك الأخطاء والحالة الفنية الضعيفة، لافتًا إلى أن جميع المباراة التي خاضها المدير الفني كانت إدارته فيها سيئة للغاية: «التشكيل التي وضعه فيتوريا كان تشكيلا مثاليا، لكن المشكلة في إدارته للجيم».

اقرأ المزيد:

قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية.. نزلها في 30 ثانية

لاعب الزمالك السابق: متفائل بفوز منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية

لاعب الزمالك السابق: أتمنى حسم النتيجة لصالح منتخب مصر في الوقت الأصلي

كشفت السر.. ماذا تفعل والدة أبو جبل قبل مشاركته مع منتخب مصر؟
بقلم حسن سمير