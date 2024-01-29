زجاجة أبو جبل تكشف خطأ فادح ارتكبه في ركلات الترجيح.. سبب خسارة المنتخب| عاجل

لم يكن الظهور الأول لحارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل، بشكل أساسي مع الفراعنة في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية، أمام الكونغو الديمقراطية، في الدور ثمن النهائي، موفقا، بعدما فشل في التصدي لأي ركلة ترجيح، بينما أهدر الركلة الحاسمة للفراعنة أيضا.

ظهور أبو جبل في ركلات الترجيح، أعاد إلى الأذهان تألقه خلال النسخة الماضية من البطولة القارية، بعدما صعد بمصر إلى المباراة النهائية، عقب إصابة محمد الشناوي أيضا، كما اشتهر بزجاجة المياه التي ظهرت معه خلالها والتي كانت تحمل أرقام لاعبي الخصم وزوايا تسديدهم لركلات الترجيح.

زجاجة أبو جبل تكشف مفاجأة غير متوقعة

زجاجة أبو جبل، ظهرت أيضا خلال ركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، والتي كشفت عن مفاجأة بشأن اختيار أبو جبل لزوايا التصدي الخاصة به، والتي جاءت كلها ناحية الزاوية اليمنى، ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

سبب خسارة مصر أمام الكونغو الديمقراطية

الزجاجة التي ظهرت رفقة أبو جبل، أظهرت أن مدرب حراس الفراعنة حدد له الزاوية الخاصة باللاعب رقم 7 في منتخب الكونغو الديمقراطية، والذي ظهر إلى جوار رقمه حرف «L» وهو ما يعني أن اللاعب يصوب جهة اليسار، إلا أن المفاجأة أن أبو جبل لم يلتزم بالتعليمات وقرر التصدي في الزاوية اليمنى أيضا، وهو ما اعتبرته الجماهير خطأ فادح تسبب في خسارة اللقاء.

منتخب مصر ودع البطولة مبكرا أمام الكونغو الديمقراطية من ثمن النهائي، ليفقد فرصة فك عقدة 14 عاما لم يتمكن خلالهم الفراعنة من حصد اللقب القاري، منذ آخر بطولة توج بها عام 2010.