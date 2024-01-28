مفاجأة في أداء أبو جبل وكارثة لحارس منتخب الكونغو.. ماذا قالت عبير فؤاد؟

اليوم ينتظر المنتخب المصري مباراة قوية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وبعد تعرض حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي؛ تتجه الأنظار لبديله حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل، فماذا توقعت الأبراج له، وسر نجاحه في مباريات المنتخب السابقة.

مفاجأة في أداء محمد أبو جبل

ومن خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن أبو جبل أفضل حظًا اليوم، ومن المتوقع أن يتألق في صفوف المنتخب لأن الشمس موجودة في برجه على عكس الشناوي الذي تعرض لإصابة خطيرة وكان القمر في برجه: «أبو جبل عنده لياقة بدنية أفضل ونشاط أكتر وحضور، شايفة إن وجوده هيكون إضافة مهمة للمنتخب، هو أحيانا القمر في وضع معاكس حسب اليوم، لكن الفترة الجاية حلوة للدلو، الشمس كمان بتديله قدرة على التالق خصوصا النهارده 28 وبكرة 29 والشمس وقت عيد ميلاده تديله منتهى الطاقة والنشاط، إن شاء الله في تألق».

وتوقعت خبيرة الأبراج مفاجأة سارة في أداء الثلاثي محمد عبدالمنعم، وعمر مرموش، وأحمد حجازي، و«هم مواليد برج الدلو لكن الفترة الجاية حلوة للدلو، ويوم الأحد حظه حلو، وكل مواليد الدلو عندهم نشاط وطاقة ولياقة بدنية».

صدمة لحارس منتخب الكونغو؟

أما بالنسبة لحارس منتخب الكونغو، ليونيل مباسي الذي يعتبر من مواليد برج الأسد، فهناك صدمة في أدائه اليوم، إذ تقول عبير فؤاد: «هو من برج الأسد، الشمس في مواجهته، مش مركز وهيكون مشتت ومشوش ومعرض للإصابة ومش شايف كويس ومعندوش رؤية أوضح للأمور».