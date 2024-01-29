أوكرانيا: دمرنا 8 مسيرات من طراز «شاهد» أطلقت على أراضينا كتب: نرمين عفيفي 08:53 ص | الإثنين 29 يناير 2024 الجيش الأوكراني أعلن الجيش الأوكراني، تدمير 8 مسيرات من طراز «شاهد» أطلقت على أراضينا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أوكرانيا تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا ليلا محلل سياسي: تصاعد الأحزاب اليمينية اليمنية في أوروبا يهدد أوكرانيا «القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط روسية بطائرات مُسيرة «موسكو»: استسلام 35 جنديا أوكرانيا والسيطرة على مواقع استراتيجية روسيا: النتائج الأولية لحادثة تحطم طائرة أسقطتها أوكرانيا تشير لهجوم صاروخي أوكرانيا روسيا بقلم نرمين عفيفي