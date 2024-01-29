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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أوكرانيا: دمرنا 8 مسيرات من طراز «شاهد» أطلقت على أراضينا

كتب:

نرمين عفيفي
08:53 ص | الإثنين 29 يناير 2024
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، تدمير 8 مسيرات من طراز «شاهد» أطلقت على أراضينا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم نرمين عفيفي