محلل سياسي: تصاعد الأحزاب اليمينية اليمنية في أوروبا يهدد أوكرانيا

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، محمد يوسف، إن تصاعد الأحزاب اليمينية في أوروبا يهدد قرارات الوحدة الأوروبية، ويعطي المجال لروسيا للسيطرة على أوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تصاعد شعبية ترامب في الولايات المتحدة تدعم هذه الأحزاب، والنتائج التي خرجت أمس ستعطي الفرصة لهذه الأحزاب أن تتقدم في أوروبا.

وأشار إلى أن هذه الأحزاب شعبوية يمينية متطرفة، موضحا أنه رغم أن الحكومة في إيطاليا يمينية إلا أنها مع دعم أوكرانيا وتقديم السلاح لها فيما يعكس أن اليمين في إيطاليا يختلف عن اليمين في أوروبا، وهذا التصاعد سيكون ائتلافا في البرلمان الأوروبي وسيكون عامل ضغط على سياسات الاتحاد الأوروبي.