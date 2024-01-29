ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 121 شهيدا.. صوت الحقيقة يُغتال

استشهد صحفي فلسطيني يدعى عصام اللولو، وزوجته وابنيه، بقصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي إلى 121 شهيدًا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفجر اليوم، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، جراء استمرار قصف الطائرات والمدفعية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من غزة، في اليوم الـ115 من العدوان على القطاع.

اعتقالات في صفوف الفلسطينيين

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، فلسطينيين اثنين من بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما ألحقت القوات الإسرائيلية أضرارًا بمقهى وسط البلدة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، رأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، الديمقراطية نانسي بيلوسي، أن بعض الاحتجاجات التي تشهدها بلادها للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة قد تكون لها صلة بروسيا، مطالبة من مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» إجراء تحقيق في تمويل الاحتجاجات، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وواجهت بيلوسي انتقادات، بعد إشارتها إلى أن بعض المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مرتبطون بروسيا.

فيما أعرب رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، نهاد عوض، في بيان، وفقًا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، عن انزعاجه الشديد من تعليقات رئيسة مجلس النواب السابقة، وقال إن ادعاء بيلوسي يبدو وهميًا، كما أن دعوتها لـ«إف بي آي» للتحقيق مع المتظاهرين دون أي دليل، هي دعوة استبدادية تمامًا.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية، عن مصادر، أن «واشنطن» تدرس خيارات مختلفة للرد على هجوم على قاعدتها في الشرق الأوسط، بما فيها إمكانية تنفيذ عملية سرية ضد إيران.

وأشارت الوكالة، إلى أن الولايات المتحدة، قد تهاجم كذلك وتستهدف مسؤولين إيرانيين بشكل مباشر.

وأمس الأحد، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، مقتل 3 جنود في هجوم بمسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن.

وفي وقت لاحق، قالت القيادة في بيان، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 34 شخصًا على الأقل، مشيرة، وفقًا لـ«روسيا اليوم»، إلى إجلاء 8 جنود جرحى من الأردن للحصول على رعاية صحية ذات مستوى متقدم.