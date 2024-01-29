3 توصيات لـ«مشروعات النواب» عن طرح وتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم، باتخاذ الإجراءات التالية لتحسين إجراءات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين، والتي تضمن الآتي:

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

1. على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات وضع آلية تهدف إلى سرعة الانتهاء من تخصيص الأراضى للمستثمرين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وخاصة بما يتعلق بالمجمعة العشرية.

2.الهيئة العامة للتنمية الصناعية– قبل منحها رخصة التشغيل للمشروعات، عليها موافاة اللجنة وجهاز تنمية المشروعات بالصناعات المكملة للمصانع التي جرى تخصيصها للاستثمار لكي تدرس من قبل جهاز تنمية المشروعات لإقامة صناعات صغيرة مكملة لهذه الصناعات.

3.مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه للجهات صاحبة الولاية بضرورة تخصيص نسبة الـ30% للمشروعات المتوسطة والصغيرة من المناطق الصناعية طبقا لأحكام المواد (47 – 51) من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.