مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: يجب التفريق بين المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن مبادرات البنوك التمويلية تستهدف المشروعات الصغيرة وليس مشروعات ريادة الأعمال، وتتخوف ألا يتمكن الشاب في ريادة الأعمال من عدم سداد القرض، ولا بد من التفريق بين المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

كيان ينمي ريادة الأعمال

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية لما جبريل على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشاب الذي يفتح شركته في مصر يحتاج معرفة الجهة التي ستدرب أو ستؤهل، فلا بد من وجود كيان ينمي ريادة الأعمال ويدرب الشباب عليها ويعلمهم الفرق بينها وبين المشروعات الصغيرة.

ولفت إلى أن ذوي الإعاقة لهم نصيب 5% للتوظيف في أي مؤسسة، ومن ثم سنفتح هذا الملف ونتابع تنفيذه، وفي المقابل نتابع تلقي الأشخاص ذوي الإعاقة التدريب المناسب لسوق العمل.

نصيب ذوي الإعاقة في التوظيف

وذكر أن المجالس القومية لا بد أن تكون تابعة لرئاسة الوزراء مباشرة مثل المجلس القومي للمرأة الذي يرفع تقاريره لرئاسة الجمهورية مباشرة، ومن ثم المجلس القومي يقدم تقاريره إلى رئاسة الوزراء.