3 طرق لمعرفة شجرة العائلة بالرقم القومي في مصر.. اعرف نسبك لمين؟

كيف يمكنني الوصول لجذور عائلتي؟ سؤال يدور في أذهان كثير من الناس الذين يبحثون عن الجد الأكبر، وإلى من يعود نسبهم، ويهتم أيضا بمعرفة النسب كثير من المهاجرين الذين ترك أجدادهم الوطن الأم، وذهبوا إلى بلاد أخرى، وفي مصر يمكن بـ3 طرق معرفة شجرة العائلة بالرقم القومي.

3 طرق لمعرفة شجرة العائلة بالرقم القومي

يمكنك التوصل لشجرة العائلة بالرقم القومي في مصر، من خلال موقع «FamilySearch» من خلال إدخال رقم الهوية أو الرقم القومي، من خلال الخطوات التالية:

- إذا كنت تريد العثور على قريب، قد يكون موجودًا في الشجرة، فانتقل إلى FamilySearch.

- وضمن علامة التبويب Family Tree، اختر Find.

- سجل الدخول أو إنشاء حساب FamilySearch مجاني.

- وخلال تسجيل الدخول ومعرفة شجرة العائلة يتوجب عليك إدخال الرقم القومي.

الطريقة الثانية لمعرفة شجرة العائلة بالرقم القومي

يمكنك أيضًا التوصل لشجرة العائلة بالرقم القومي من خلال موقع«findmypast»، من خلال تسجيل الدخول، ثم إدخال الرقم القومي والعثور على أجداد أجدادك، من خلال شهادات الميلاد التي تعتبر الأكثر ضمانًا في طريقة اكتشاف هوية الأجيال السابقة.

وبمجرد معرفة الأسماء الكاملة لأجدادك، بما في ذلك أسماء الجدات قبل الزواج وأين ومتى ولدوا، فإن أسهل طريقة لاكتشاف أسماء والديهما تكون عن طريق طلب نسخة من شهادة ميلادهم من الموقع ذاته، لأنه سيتم إدراجهم في الوثيقة.

الطريقة الثالثة للوصول لشجرة العائلة

يمكنك الوصول لشجرة عائلتك الرقم القومي وشهادة الميلاد من خلال الاستعانة بموقع «nationalgeographic» الذي يقدم مجموعة من المصادر الموثوقة والموسوعات الكبيرة، يمكن أن تساعد في الوصول لأصل عائلتك بكل سهولة، ومن بين المواقع الذي يقترحها ناشونال جيوجرافيك موقع «Ancestry» الذي تتوفر عليه عديد من قواعد بيانات الأنساب المجانية أو المدفوعة على الإنترنت، ويعتبر أكبر مصدر لتاريخ العائلات عبر الإنترنت في العالم، إذ يضم أكثر من 60 مليون شجرة عائلة.

طريقة أخرى بدون إنترنت

لمعرفة شجرة العائلة بالرقم القومي بدون إنترنت، قم بزيارة دار المحفوظات، واستخراج ما يعرف بـ«تعداد النفوس»، ومن خلالها يمكن أن يصل الشخص إلى قرابة 1846 جدًا من أجداده، فقط قم بالخطوات التالية:

- استخراج «تعداد النفوس» وهو المصطلح الذي يوازي شجرة العائلة.

- تقدم بطلب سلسال الأسماء من داخل مقر الدار الموجودة في مبنى القلعة.

- احصل على إذن بالدخول إلى مكتبة الدار.

ويمكن أن يلجأ الأشخاص إلى مصلحة الأحوال المدنية والتسجيل بالرقم القومي، بدلًا من دار المحفوظات، وفق تصريح سابق من إبراهيم علي إسماعيل، رئيس دار المحفوظات سابقًا لـ«الوطن».