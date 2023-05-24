3 طرق لمعرفة شجرة العائلة.. منها «معجم قبائل مصر»

كثيرون يرغبون في معرفة نسبهم وشجرة العائلة، ويمثل ذلك لهم هاجسًا كبيرًا للغاية، رغبة منهم في معرفة أصولهم ومكان وجود أفرع عائلاتهم المختلفة، ونرصد في هذا التقرير 3 طرق لمعرفة شجرة العائلة.

دار المحفوظات

خطوات بسيطة يمكنك من خلالها الوصول إلى نسب آبائك وأجدادك، وذلك من خلال استخراج ما يعرف بـ«تعداد النفوس» وليست شجرة العائلة، الذي يمكن من خلاله أن يصل الشخص إلى نحو 1846 جدًا من أجداده.

الخطوة الأولى من خطوات استخراج «تعداد النفوس» وهو المصطلح الذي يوازي شجرة العائلة داخل دار المحفوظات، هو التقدم بطلب سلسال الأسماء من داخل مقر الدار القابعة في مبنى القلعة التاريخي، وبعدها يحصل المواطن على إذن بالدخول إلى مكتبة الدار والاطلاع على بعض الكُتيبات التي تحمل دفاتر الأجداد التي ينحدر منها نسبه.

وذلك من خلال توافر بعض البيانات لدى مقدم الطلب مثل اسم الجد المعاصر للتعداد، سواء الخماسي أو السداسي وآخر شهادة متوافرة للجد، واسم قريته محل مولده وإقامته أو محل انتقاله وترحاله. ومن عام 1900م، يمكن أن يلجأ المواطن إلى مصلحة الأحوال المدنية، بدلًا من دار المحفوظات، وذلك حسبما أوضح إبراهيم علي إسماعيل، رئيس دار المحفوظات سابقًا في تصريح سابق لـ«الوطن».

موقع «Forebears»

ويمكن معرفة شجرة العائلة عن طريق زيارة موقع «Forebears» المُتخصص في أكبر قاعدة بيانات للأسماء في العالم، إذ يضم 31 مليون اسم وتوزيعها، وذلك باتبع مجموعة من الخطوات، وهي:

- الدخول على رابط forebears.io، من خلال كتابة اسم الموقع في جوجل لتتمكن من الدخول.

- قم بكتابة الاسم الأول داخل الخانة المعدة لهذا الأمر.

- اكتب الاسم الأخير للشخص الذي تريد معرفه النسب من الاسم.

- اضغط على أيقونة بحث وسوف يقوم بعرض جميع المعلومات التي تريد الوصول اليها بشكل تفصيلي.

وعند كتابة الاسم وبعض المعلومات الأولية يتم عرض تفاصيل العائلة والاسم، ومدى تكراره في عدد من البلدان بشكل تفصيلي، وفي حال لم يظهر بيانات فعلى المستخدم تسجيل الدخول إلى الموقع وتدوين عدد من البيانات الأخرى.

معجم قبائل مصر

نشر المهندس أيمن زغروت الحسيني صاحب كتاب «معجم قبائل مصر» أهم العائلات التي قال إنها تنتمي إلى قبيلة الأشراف داخل معجمه المكون من 960 صفحة، ويتخطى عدد العائلات به لأكثر من ألف عائلة شريفة.

وتضمن الكتاب العديد من المحاور الرئيسية ومنها «علم النسب عند العرب - علم النسب عند الفقهاء - علم النسب عند الحكومات - واجبات علوم النسب - صفات التشابه - العائلات التابعة لنسب النبي الكريم».

ويمكنك معرفة عائلات تنتمي لنسب النبي من هنـــــا.