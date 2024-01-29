المطربة أحلام تتعرض لسرقة 100 ألف يورو فى باريس للمرة الثانية

تعرضت الفنانة أحلام الشامسي، لسرقة مبلغ كبير منها بقيمة 100 ألف يورو، أثناء تواجدها فى باريس خلال الساعات القليلة الماضية، لحضور أسبوع الموضة.

تفاصيل تعرض أحلام للسرقة

وتقدمت أحلام بشكوي إلى الشرطة، قائلة:«فقدت حقيبتين بها مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو، بعد أن تركتهم أمام محل إقامتها، وعندما عادت لم تجدهما»، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام فرنسية.

وكانت الفنانة أحلام تعرضت للسرقة في فرنسا قبل ذلك فى عام 2016، بعد أن فقدت ساعة تبلغ قيمتها 100 ألف يورو، بالإضافة إلى حجر ياقوت، بينما كانت تجلس في أحد مطاعم عاصمة الأضواء.

ألبوم أحلام الجديد

وطرحت المطربة أحلام، مؤخرا أحدث ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل اسم «السيدة الأولى» ويضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال.

والأغاني هي «السيدة الأولى» كلمات عبدالله بوراس ، توزيع عصام الشرايطي ، «أخفي الهوى» كلمات ابن الفارض وتوزيع عصام الشرايطي، «يا هلا» كلمات علي مساعد توزيع عصام الشرايطي، «أيام الصفاء» كلمات الأمير عبدالله الفيصل توزيع عمر الصباغ ، «العطر» كلمات علي مساعد توزيع عمر الصباغ.