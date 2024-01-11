«حياة كريمة» تحقق أحلام المصريين (الحلقة الثالثة)

توجهات استراتيجية انتهجتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، وسارت على خطاها باتزان، لتحقيق التنمية الشاملة على مستوى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم الأساسى والتعليم الجامعى، والنهوض بقرى الريف لضمان حياة ترقى بطموحات المصريين.

مستهدفات وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد، التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ حتى عام 2030، سواء فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلى، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة، تتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء فى عدد من المجالات الرئيسية، وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق عام 2030.

إذ تخطط الدولة، خلال الفترة المقبلة، لإقامة 60 منطقة لوجيستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية، بحلول 2030 لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع، كما تخطط لإنشاء مناطق لوجيستية جديدة توفر كل السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، لضبط الأسواق.

كما أن تطوير العشوائيات لم يكن بعيداً عن مرأى الدولة، فاستهدفت إنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع تستوعب ما بين 15 و20 مليون نسمة من 2024 حتى 2030، وكذلك مواصلة تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جودة الحياة إلى المراتب العشرين الأولى على مستوى العالم، بخلاف إنجاز كامل مراحل «حياة كريمة» وباستثمارات تتجاوز التريليون جنيه.