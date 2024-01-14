مدبولي: نعمل بمنتهى الثبات لاستعادة مسار النمو وتحقيق أحلام المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ حجم المشروعات التي تشهدها القاهرة تفوق الوصف، حيث يوجد حجم هائل من تطوير المناطق القديمة وفتح شبكات طرق وإنشاء مناطق ترفيهية وخدمية داخل القاهرة القديمة والحفاظ على التراث، وإنشاء مشروعات مثل حدائق الفسطاط، ومناطق كانت مهملة تتحول إلى مناطق ترفيهية، حيث يتم تطوير القاهرة القديمة مثلما يتم بناء المدن الجديدة.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ التنمية في مصر تسير بخطى ثابتة.

وأكد رئيس الوزراء، أنّ الدولة المصرية تعمل بمنتهى الثبات، ولديها رؤية لاستعادة مسار النمو وتحقيق المعدلات التي يحلم بها كل مواطن مصري.