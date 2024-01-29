ضبط 10 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، أنّ 10 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية، ينقبون عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال التنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة قطرها مترين بعمق 15 مترا وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.