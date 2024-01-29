«قصور الثقافة» تطلق ملتقى «مراسم دندرة» لتعليم الرسم في قنا غدا

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، غدا الثلاثاء، فعاليات ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير، بمحافظة قنا، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، ويستمر حتى 9 فبراير المقبل، بمشاركة 16 فنانا.

نتاج الملتقى بالقاهرة يضم أعمال الفنانين

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة قنا، وسيتم إقامة معرض فني نتاج الملتقى بالقاهرة يضم أعمال الفنانين المشاركين كافة خلال الفترة المقبلة.

تفعيل أماكن جديدة للمراسم بمحافظة قنا

يأتي ملتقى مراسم دندرة الأول في إطار تفعيل أماكن جديدة للمراسم بمحافظة قنا التي تشتهر بالمعابد التاريخية وتنوع المعالم الأثرية سواء القبطية أو الإسلامية، وذلك في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لتطوير الحراك الفني في مصر من خلال اختيار بيئات مصرية متنوعة، واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة لإنتاج أعمال فنية تتسم بالأصالة وتعبر عن ثراء البيئات المصرية.