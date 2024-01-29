النائب علاء عابد يطالب الحكومة بتفعيل نسبة الـ5% لذوي الهمم في التعيين

طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من الحكومة تفعيل نسبة الـ5% لذوي الهمم في التعيين، موضحا أن الدستور المصري تضمن العديد من المواد التي ألزمت الدولة بحماية حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجمع بصورة كبيرة.

وأضاف أن المادة 81 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

الأشخاص ذوي الإعاقة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.

ووجه النائب علاء عابد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالأشخاص ذوي الهمم، منذ توليه المسئولية، لافتا إلي أن صندوق قادرون بإختلاف يأتي متماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لقيت استحسانا كبيرا لدي أبناء الشعب المصري.

صندوق قادرون باختلاف

وتابع: «أتمنى أن يكون المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف الذي نحن بصدد تعديل القانون رقم 200 لسنة 2020 اليوم، من أجل تعيين مدير تنفيذي للصندوق أن يكون من ذوي الإعاقة، لأنه أكثر الأشخاص على يقين بمشكلات هذه الشريحة من المجتمع».

ووجه سؤالا لوزير القوى العاملة، قائلا: «هل يتم الالتزام بتعيين نسبة الـ5% المنصوص عليها فى القانون لذوى الإعاقة فى المسابقات الحكومية، واعتقد أن النسبة لا تصل إلى 0.5%».