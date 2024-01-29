أستاذ عمارة: جميع مدن الجيل الرابع في مصر تتسم بالتطور التكنولوجي

أشاد الدكتور وائل بهلول، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالتوجه الحالي للدولة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تكنولوجيات البناء الحديث، وتأسيس المدن الذكية والمدن المستدامة، مشيرا إلى أن جميع مدن الجيل الرابع مدن تتسم بالتطور التكنولوجي والبنية التحتية الحديثة المعتمدة على تطبيقات التكنولوجيا الرقمية.

أنماط الأبراج الكبرى

وأشار في حواره لبرنامج «أوراق إقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار» إلى أنه مع إطلاق الدولة المصرية لمشروع مدن الجيل الرابع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت أنماط وأساليب الإنشاء في مصر في التغير نحو الحداثة، إذ ظهرت أنماط الأبراج الكبرى في العديد من هذه المدن، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

وأضاف أن هناك تغييرا كبيرا في أنماط البناء للسكن، وشكل البناء، وكل الكمبوندات والمجمعات السكنية الجديدة تُبنى بنماذج وطرز معمارية حديثة، بالاضافة إلى تميز المباني بالإستدامة والقدرات الذكية التي تحافظ على الموارد وتتكيف مع متطلبات المحافظة على المناخ والبيئة.

التقليل من الانبعاثات الكربونية

وأشار إلى أن المباني الحديثة في المدن الذكية أصبحت تعتمد على مواد خام تقلل من الانبعاثات الكربونية والحرارية، مشيرا إلى أن الحكومة طورت كود بناء مستدام تمثل معايير مناظرة للمعايير الدولية للاستدامة، موضحا أن التغير في أنماط البناء قد طرح تأثيره الكبير على مدخلات الإنتاج وبالتالي على الأسعار النهائية.