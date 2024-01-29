الأقصر وأسوان تستقبلان أولى أفواج قطار الشباب في إجازة نصف العام الدراسي

استقبلت محافظتا أسوان والأقصر أولى أفواج قطار الشباب المخصص لطلاب الجامعات، وذلك في إطار برنامج «اعرف بلدك» خلال إجازة منتصف العام الدراسي، حيث تتيح وزارة الشباب والرياضة هذه الفعالية لتعزيز الاهتمام بالشباب وتطوير دورهم الفاعل في المجتمع المصري.

ويهدف برنامج «اعرف بلدك» إلى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية المهمة في مصر، فضلاً عن تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

ويسعى البرنامج للاستفادة من أوقات الفراغ لدى الشباب، من خلال تبادل الخبرات وتكوين صداقات جديدة بين الشباب في مختلف المحافظات كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تعزيز السياحة الداخلية، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المدن السياحية المصرية، ولا سيما في محافظتي الأقصر وأسوان.

قطار الشباب يصل الأقصر

ويتضمن البرنامج زيارة لأهم المعالم السياحية في محافظة الأقصر، مثل معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر، بالإضافة إلى زيارة معبد حتشبسوت وجزيرة الموز ومعبد هابو ووادي الملوك، إضافة إلى عروض الصوت والضوء، كما ستتاح للطلاب فرصة للتجول في السوق السياحي بحرية.

أسوان تستقبل زوارها

وتشهد محافظة أسوان عدد كبير من الزوار في الوقت الحالي حيث شهدت المحافظة في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة على كافة المستويات.

من جهة، أخرى انتهت محافظة أسوان من مشروع تطوير منطقة الطلابية التاريخية، والذي يستقبل آلاف السياح بالتزامن مع الزيارات من قبل الطلاب والأسر لقضاء إجازة منتصف العام.