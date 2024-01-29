«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تتعمد إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين في الضفة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن أعداد الشهداء في ازدياد بعد سقوط شهيدين، شهيد في بلدة اليرموك، والشهيد الآخر في دورا جنوب مدينة الخليل، والحديث يدور عن استشهاد شاب أو حتى طفل في منطقة رام الله، ليرتفع حصيلة الشهداء منذ الصباح إلى 5 شهداء حتى الآن.

إطلاق وابل من الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقتحمت هذه البلدات، وقامت بإطلاق وابل من الرصاص الحي، لتتعمد قتل الفلسطينيين، وهذا ما تحدث عنه مدير مستشفي دورا الحكومي، قائلا: «من أطلق الرصاص باتجاه الفلسطينيين بمدينة دورا جنوب الخليل، قال إنه متعمد قتل الفلسطينيين».

وتابعت: «ربما الأعداد في زيادة، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت وابلا من الرصاص الحي خلال اقتحامها هذه البلدة جنوب الخليل، وعن اقتحام مدينة جنين ومخيم جنين، يجرى اعتقال عدد من الفلسطينيين، وبعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال».

وأكملت: «الآن نتحدث عن اقتحام بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، وبعد هذا الاقتحام اندلعت مواجهات ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وما بين الشباب الفلسطينيين، أدت إلى ارتقاء فلسطيني فى بلدة سلواد، وبعد ذلك ربما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذة المنطقة».

اعتقال 40 فلسطينيا في الضفة الغربية

واختتمت رسالتها: «وعن الاعتقالات التي باتت سياسة ممنهجة، وبالفعل إسرائيل اقتحمت البلدات والقرى والمخيمات، وعدد الفلسطينيين اللذين تم اعتقالهم منذ منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، نتحدث عن 40 فلسطينيًا على الأقل، من مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تركزت فى مدينة الخليل».