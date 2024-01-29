قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية

اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين، واندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، في قرية مثلث الشهداء، جنوبي المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اجتماع إسرائيلي عقد في القدس المحتلة تحت شعار: «عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة»، بحضور 11 وزيرا إسرائيليا و15 عضو كنيست من الائتلاف اليميني الحاكم.

وقالت الخارجية الفلسطينية، وفقا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، إن الاجتماع يكشف مجددا الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم، ومعاداته للسلام وتمسكه بالاحتلال والاستيطان و«الأبارتهايد».

من جانبه، أعلن «حزب الله» اللبناني، مقتل 3 من عناصره في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة مروحين جنوب البلاد، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الروسية.

وفي وقت سابق، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، بلدات: «يارين، الجبين، شيحين، أم التوت» في جنوب لبنان، وفق لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.