هيئة العمل الوطني الفلسطيني: العمليات العسكرية مستمرة في الضفة الغربية

أكدت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في الضفة الغربية، وبخاصة مخيمات الضفة وشمالها، حيث تشن قوات الاحتلال حملات اعتقال واسعة جدا طالت عددا من الأسرى السابقين والمحررين وعددا من الناشطين منذ بداية الحملات العسكرية على قطاع غزة.

وأضافت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «منذ بداية الحرب على قطاع غزة، عانت الضفة من اعتقالات تجاوزت 7 آلاف اعتقال بمناحي مختلفة، ونتحدث الآن عن 90 امرأة في السجون الإسرائيلية 11 منهم تحت الاعتقال الإداري و50 امرأة غزية الأصل بجانب عدد كبير جدا من الاعتقالات في صفوف الأطفال والشبان».

وتابعت أن هذه المداهمات أصبح شبه يومية في الضفة الغربية وتستخدم القوة المفرطة ويتم تدمير البنية التحتية للمخيمات والنصب التذكارية والشوارع الرئيسية في المخيمات: «يبدو أن الصورة بشكل عام تتجه إلى مهاجمة مفهوم اللجوء والمخيم الفلسطيني، بجانب محاولة تأجيج الضفة الغربية للدخول في حرب شاملة ضد الفلسطينيين هدفها الأساسي هو التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين تهجيرا طوعيا وقسريا على حد سواء بجعل حياتهم مستحيلة داخل مخيمات ومدن الضفة».