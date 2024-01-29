«بـ5 جنيهات بس».. حسام موافي يكشف عن علاج فعال لمرضى الضغط العالي

يعاني الكثيرون من الضغط العالي، ويخشون منه إذ أنه طريق للأمراض المزمنة، التي لا يمكن علاجها بسهولة، لذا يجب الانتباه لضبطه، للحفاظ على صحة الجسم، من خلال تناول عشبة تحافظ على نسبته في الدم، وهو ما كشفه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مرض الضغط العالي

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة بين كثير من الناس، وبحسب حديث أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنه من الأمراض الخطيرة التي يصاحبها العديد من الأعراض من الغثيان ونزيف الأنف والسخونة والألم، لذلك يجب الانتباه لنصيحة مهمة حتى يتلافى أي تطورات خطيرة، قد تؤثر عليه.

علاج الضغط العالي بعشبة بـ5 جنيهات

وأوضح الدكتور حسام موافي، أنه لعلاج الضغط العالي يلزم منع الملح، وتناول عشبة الريحان، وهي أنسب طعام لمريض الضغط، ويمكن تناول المشروب يوميًا، وتكلفته في حدود 5 جنيهات من العطار، إذ يساعد الريحان على تلافي التطورات الخطيرة والسلبية التي تحدث، مشددًا على المرضى بأهمية المتابعة العلاجية مع الطبيب المختص لتجنب مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، دون الحاجة إلى الأدوية.

فوائد عشبة الريحان

وأكد «موافي»، أن علاج ارتفاع ضغط الدم التزام بالتعليمات، وعلى رأسها تناول تلك العشبة، التي أوضح محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه، لـ«هُن»، فوائدها في التالي:

- يلعب الريحان دورًا فعالا في علاج نزلات البرد.

- يعمل على تحسين صحة الجهاز التنفسي.

- يساعد تناول الريحان على علاج فقر الدم.

طريقة عمل مشروب الريحان

نقدمه لكم على خُطى نجلاء الشرشابي، التي قدمت عبر برنامج «سي بي سي سفرة»:

- ضعي ورق الريحان مع الماء.

- ضعي الريحان على النار.

- اتركي المياه لتغلي قليلًا.

- اتركي الريحان ليغمر الماء.

- من الممكن أن تضيفي القليل من عصير الليمون والعسل للريحان.