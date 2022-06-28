علاج الضغط العالي بالمشروبات.. استشاري مناعة يوضح العصائر المهمة

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، وجود عدة طرق لـ علاج الضغط العالي بالمشروبات، إذ أن هناك أسبابا عدة للإصابة بالضغط العالي، وتعود إلى حدوث ضغط مستمر على الشرايين، ما يؤدي لارتفاع ضغط الدم، ثم حدوث بعض المشكلات بالكلى والقلب، وقد يؤدي في بعض الأحيان، إلى الإصابة بالسكتة الدماغية.

أسباب ارتفاع الضغط العالي

وحدد استشاري المناعة فى تصريحات لـ«الوطن»، مشروبات تعمل على علاج ارتفاع ضغط الدم، منها اللبن الذي يعمل على معالجة الضغط العالي، إذ أن ارتفاع ضغط الدم، مرتبط بنقص الكالسيوم، وكلما زادت نسبته كلما قل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لافتا إلى أن تناول مشروب عصير الرمان، يخفف من انقباض الأوعية الدموية.

وتابع استشاري المناعة، أن تناول المياه طوال اليوم مهم للجميع، إلا أن البعض يهملها على مدار اليوم، لذلك على المواطنين شرب من 8 لـ10 أكواب مياه، التي تعمل على الوقاية من الجفاف المزمن، وارتفاع ضغط الدم.

علاج الضغط العالي بالمشروبات

أضاف أن هناك عددا من المشروبات الأخرى، كمشروب التوت، الذي يساعد في انخفاض ضغط الدم، ويمكن وضعه على الطعام، من خلال النكهات الخاصة به، بالإضافة إلى مشروب الكركدية.

وفي سياق متصل، تحرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي للمواطنين، بالتزامن مع انتشار الأمراض المعدية، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبة المواطنين، بالتواصل معها من خلال الخط الساخن 105، وتلقي كل الاستفسارات والرد عليها.