مساعد لجنة الموازنة بالحوار الوطني عن استكمال الجلسات في الشق الاقتصادي: قرار مهم

قالت هبة واصل، مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن دعوة الرئيس لإكمال جلسات الحوار الوطني الاقتصادي أمر في غاية الأهمية، وذلك لما يشهده العالم من ضربات اقتصادية وتحديات متتالية نتيجة الحروب العالمية والأزمات الحالية.

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر قناة «dmc» أن الأزمة الاقتصادية لا تؤثر فقط على المستثمر المحلي، وإنما على المستثمرين من خارج مصر، لذلك يجب إدارة الأزمة بشقيها الثلاثة لتقليل الاشتباكات والحد من الأزمة الحالية.

وأوضح أن هذه الجلسات هي استكمال لجلسات سابقة، حيث أن الجلسة الأولى كانت عبارة عن أراء وحوار وطني حقيقي بين الدولة والحكومة والأحزاب لمناقشة الأزمة، والجلسة الحالية كانت لوضع استراتيجية لها هدف واضح في حل الأزمة، وذلك بتجميع أصحاب العلاقة وهم المستثمرين والتجار والصناع لتحديد التحديات الحقيقية والوصول لنتائج سيتم رفعها للقيادة السياسية.

وأكملت: «استراتيجية حل الأزمة التي جرى الإعلان عنها اليوم في الحوار الوطن بمثابة رؤية سنقوم بتحليلها سريعًا، ونضع لها أسس للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل، فعلى سبيل المثال، ملف السياحة، مشيرة إلى أن مصر لديها ثلث معالم العالم، ولكن نسبة النمو التي يجرى الإعلان عنها من جانب وزارة السياحة هي نسبة لا ترتقي ولا توازن حجم الموارد الموجودة في الدولة المصرية».