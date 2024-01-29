«الحرية المصري»: إعادة فعاليات الحوار الوطني خطوة في غاية الأهمية

قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، إن إعلان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بإعادة فعاليات الحوار الوطني، خطوة في غاية الأهمية، خاصة أن الجلسات السابقة تخطى نجاحها النتائج المتوقعة، وساهمت بشكل كبير في إثراء الحياة السياسية وزيادة الوعي، وجرى ترجمة هذا الوعي على أرض الواقع بالانتخابات الرئاسية السابقة.

اختيار المحور الاقتصادي الأهم حاليا

وأضاف «عطية» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اختيار المحور الاقتصادي هو الأهم حاليا، خاصة وسط تضارب الأسعار وارتفاعها، وتفاقم الأزمات على المواطنين، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى التكاتف وتجميع وجهات النظر المختلفة لحل الأزمات الراهنة.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يخرج الحوار الوطني بأفكار خارج الصندوق، تساعدنا على الخروج من عنق الزجاجة، وتخطي المرحلة الاقتصادية الصعبة.

حزب الحرية المصري يشكر الرئيس السيسي

وتقدم أمين الحزب بمحافظة المنيا، بخالص الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفتحه باب المناقشة والحوار والتشاور في إيجاد الحلول من خلال الحوار الوطني، الذي كان بوابة كبيرة لتلقي وجهات النظر المختلفة، والسماع لجميع الآراء، برغم اختلاف أيدولوجياتهم، لكنهم اجتمعوا جميعا على حب الوطن ومصلحته.