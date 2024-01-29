عضو بـ«الشيوخ» عن استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطني: خطوة مهمة

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار استنئاف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة المقبلة، بعد إعلان مجلس الأمناء ذلك رسميا، يؤكد قيمة ما قدمه الحوار الوطني خلال الفترة الماضية، وأهمية التركيز على الشأن الاقتصادي باعتباره القضية الملحة.

تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية

وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، أن استئناف المرحلة الثانية للحوار الوطني تساهم في تفادي التداعيات السلبية لـ الأزمة الاقتصادية، ويأتي في توقيت مهم، لا سيما في ظل المرور من أزمة اقتصادية صعبة، فضلا عن وجود العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي.

وأوضح أن طلب الرئيس السيسي من الحوار الوطني، النظر في الأزمة الاقتصادية ورفع التوصيات إليه، يؤكد تحرك الدولة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمة وتداعياتها بشكل عملي وعبر أطروحات حكومية ومن الحوار الوطني وغيره، مضيفا: «الحوار الوطني أثبت نفسه تماما، ونجح في التعاطي مع مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية بنجاح شديد».

وأشار إلى أن الاهتمام الملقي على الحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار، وكذلك الأحزاب وكل القوى السياسية، يأتي من منطلق حرص الرئيس السيسي على متابعة مستجدات الحوار، والاهتمام الذي يوجه لنجاح هذه الفكرة وتوصياتها.