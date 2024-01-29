طلب برلماني بتحميل «الكهرباء» قيمة تغيير العدادات من عادية إلى مسبقة الدفع

ناقشت لجنة الطاقة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، حول ارتفاع أسعار تركيب الأعداد مسبقة الدفع، ودفع مبالغ باهظة في تحويل العدادات العادية، إلى عدادات مسبقة الدفع مشروع.

لجنة الطاقة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

قال النائب محمد الجبلاوي، إن هناك مشكلة رغم دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل قطاعات الطاقة والكهرباء بشكل مستمر، وتأكيده مراعاة المواطن، نرى حيل وممارسات وزارة الكهرباء.

وتابع الجبلاوي: «أصبحت وزارة الكهرباء وزارة الرعب مع ارتفاع فواتير الكهرباء، وأسعار استبدال العدادات، ورغم دعم الدولة، إلا أن مديونية وزارة الكهرباء من الغاز، وصلت لـ170 مليار جنيه والدولة تدعم الكهرباء ماديا، ومع ذلك المقايسات مرتفعة التكاليف».

وأضاف «الجبلاوي» أن تخفيف الأحمال في الصعيد يصل إلى ساعتين، متسائلا أين الوزارة وخطتها لإنتاج الطاقة المتجددة منذ 10 سنوات؟

طلب الإحاطة

وحذر الجبلاوي من تفاقم أزمة زيادة الأحمال مع حلول الصيف المقبل، ولا بد من حلول عاجلة، والانتهاء من أزمة تخفيف الأحمال.

وأشار مقدم طلب الإحاطة، إلى أن ثمن العدد للتحول إلى عداد مسبق وصل سعر المقايسة 1900 جنيه، متسائلا عن سبب هذا السعر، رغم أن استبداله من عداد عادي إلى مسبق الدفع.

وطالب بعدم تحميل المواطن أي تكلفة لتحويل العداد، وتقديم وزارة الكهرباء ببيان رسمي عن تكلفة العداد، وقيمة بيعه وأسعار توريده للمواطن.

وانتقد الجبلاوي تحميل المواطن أي أعباء جديدة، مشددا على أن الرئيس يبذل كل ما في وسعه للتخفيف على المواطنين، وقال إن الغريب أن سعر العدادات يختلف من شركة كهرباء إلى أخرى.

وأكد طلعت السويدي رئيس اللجنة، أن هناك طلبات محددة للجنة من ممثلي الحكومة، والهدف واحد مصلحة المواطن.

وأكد عدد من النواب، أنه لا يجب أن يتحمل المواطن تكلفة استبدال العداد بعد انتهاء العمر الافتراضي للعدادات القديمة.

وأشار أعضاء اللجنة، إلى ارتفاع أسعار مقاسات العدادات وكذلك ارتفاع فواتير الكهرباء.

وقال عدد من النواب، إن العدادات مسبقة الدفع جيدة، لكن الأعطال وطريقة الحساب مديونيات سابقة، وانقطاع الكهرباء رغم شحن الكروت، ولابد من معالجة المشكلات، وحل مشكلة الممارسة، وحتى حل مشكلات سرقة التيار الكهربائي.