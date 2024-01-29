«إعلام النواب» في ندوة «التنسيقية»: نحتاج إلى مشروع قومي ثقافي لتعزيز الهوية الوطنية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة بعنوان «التراث الثقافي ودوره في ترسيخ الهوية المصري»، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

أدار الندوة نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشؤون التراث اللامادي.

وقال عزت، إنّ معرض الكتاب أصبح قبلة العالم كله ومؤثر ومنتظر دائما لكل أطياف المجتمع المصري والعالم كله، موجّها التحية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لاستطاعتها بحرفية شديدة تغيير المعادلة السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الوحيد الذي استطاع أن يتحدث بكل وضوح عن بناء الإنسان المصري والهوية الوطنية وتجديد الفكر والخطاب الديني.

وأضاف أنّ الهوية الوطنية في أمان تام، فمصر مهد الحضارات وقائمة بهويتها على أعمدة سبعة، داعيًا إلى ضرورة نشر الوعي والثقافة في مختلف ربوع الدولة المصرية من خلال مشروع قومي ثقافي لتعزيز الهوية الوطنية المصرية، ومواجهة العولمة والثقافات الدخيلة على المجتمع المصري، علاوة على ضرورة استغلال النوادي ومراكز الشباب في عمل دورات وندوات وحلقات تثقيفية لتعزيز الهوية الوطنية.