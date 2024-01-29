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معرض القاهرة الدولي للكتاب

صفارات الإنذار تدوي في مدن رئيسية وسط إسرائيل

كتب:

منة شبانة
05:13 م | الإثنين 29 يناير 2024
وسط إسرائيل

وسط إسرائيل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أن صفارات إنذار دوت في مدن رئيسية بوسط إسرائيل.

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بقلم منة شبانة