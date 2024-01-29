صفارات الإنذار تدوي في مدن رئيسية وسط إسرائيل كتب: منة شبانة 05:13 م | الإثنين 29 يناير 2024 وسط إسرائيل أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أن صفارات إنذار دوت في مدن رئيسية بوسط إسرائيل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تهاجم مركزا استشاريا للقوات الإيرانية في سوريا «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تتعمد إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين في الضفة «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل توسع نطاق نشاطها العسكري شمالي قطاع غزة مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: قرار العدل الدولية بإدانة جرائم إسرائيل تاريخي إسرائيل بقلم منة شبانة