حجازي يفتتح مؤتمر نظام التعليم المصري «STEM» بعنوان «الواقع والطموحات»

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مؤتمر نظام التعليم المصري «STEM» تحت عنوان «الواقع والطموحات»، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» والمنعقد خلال يومي 29 و30 يناير 2024، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وحسن شحاتة وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين، والسيد شون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من ممثلي رجال الأعمال والصناعة، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكل الأطراف المعنية من مختلف الجهات، وعدد من خريجي مدارس ستيم، وعدد من أولياء الأمور.

ومن جانب الوزارة، حضر الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة عزيزة رجب، مدير عام الإدارة العامة لمدارس المتفوقين STEM، فضلا عن مشاركة قيادات الوزارة ومديري المديريات التعليمية.

الاهتمام البالغ من الدولة بطلاب stem

وأكد الدكتور رضا حجازي، على الاهتمام البالغ من الدولة بطلاب هذه المدارس، حيث تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتنمية الابتكار والنابغين، والذي يعد هدفا استراتيجيا وقوميا من أهداف التنمية المستدامة، كما أن الخطة الاستراتيجية للوزارة مشتقة من برامج الحكومة، بما يتفق مع رؤية مصر 2030 والتي يتم العمل على تحقيقها من خلال الخطة الاستراتيجية للدولة والتي تعكس مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، والتي تنص في هدفها الرابع أن «مصر تتخذ المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية».

نقطة مضيئة في التعليم المصري

وأضاف الوزير أن المبتكرين والنابغين هم من سيحدثوا التغير ويقودوا المسيرة ويصنعوا الفارق في تقدم الدولة، موضحًا أن نموذج «STEM» يعد نموذجًا ملهما للتعليم ونقطة مضيئة في التعليم المصري، وذلك لعدة أسباب منها أن خريجي تلك المدارس حصلوا على منح بالدول المتقدمة ومنهم من حصل على أعلى المناصب بالخارج، وكذلك مناهج هذه المدارس تعد مناهج متكاملة بين المناهج المختلفة، وتعتمد على نواتج التعلم، لذلك فهي تحتاج إلى معلم متميز بفكر مختلف، وأيضًا بنية تحتية مختلفة بها المعامل والملاعب والمسارح، والتي تعمل على تنمية شخصية الطالب، لذا قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإقامة وتجهيز 21 مدرسة في العلوم والتكنولوجيا في 18 محافظة، كمدارس داخلية يلتحق بها الطلاب الفائقين ممن أتموا الدراسة بالمرحلة الإعدادية وفقا لمعايير التفوق والتميز فى العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية، لافتا إلى أنه تقدم العام الماضي 30 ألف طالب واجتاز منهم 2000 طالب، حيث تقوم هذه المدارس بتقديم تعليم متميز للطلاب والطالبات وإعدادهم لمواكبة احتياجات العصر من خلال التعلم القائم على المشروعات وحل المشكلات.

دراسة التحديات الكبرى

وتابع وزير التربية والتعليم أن النظام التعليم «STEM» يعتدد على تنوع مصادر المعرفة والبحث العلمي ودراسة المناهج التي تم إعدادها بطريقة تكاملية قائمة على دراسة التحديات الكبرى التي تواجه مصر والعالم مثل التغير المناخي والطاقة البديلة والمياه والصحة العامة، مع إتاحة فرص التعلم المستمر والابتكار للطلبة والطالبات والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، أما بالنسبة للمعلمين بمدارس STEM فهم على قدر كبير من المهارة، ويعد لهم برامج تدريبية تؤهلهم للتدريس في هذه المدارس.

وقال الدكتور رضا حجازي إن اختيار موضوع STEM لهذا المؤتمر هو اختيار مدروس، يدرك عمق التحديات التي تواجهنا في عالم يسابق فيه العلم الزمن، ويجمعنا فيه إيمان راسخ بأن نهضة مصر تكمن في عقول أبنائها، وفي تفتح أفكارهم وعقولهم، حتى تتحقق النهضة المنشودة لمصر.

تواصل الاستثمار في طلاب مدارس المتفوقين

وتابع الوزير أن الدولة تواصل الاستثمار في طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمصر وتوفير الموارد اللازمة لبناء قدراتهم وضمان الجودة والتعليم الفعّال والمستدام بهذه المدارس، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دعم الشراكات بين المدارس من جهة والجامعات والمراكز البحثية والتكنولوجية من جهة أخرى لتحقيق تكامل فعّال بين المعرفة النظرية والتجربة العملية مما يعزز فرص الطلاب للاندماج في سوق العمل بكفاءة عالية عند تخرجهم.