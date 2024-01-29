وزير التعليم العالي: مشروعات طلاب مدارس STEM مشرفة للغاية

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ هناك ربط بين التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي، موجّها الشكر إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لدعوته إلى حضور المؤتمر.

ووجّه عاشور، كلمة للوزراء الحاضرين في المؤتمر، قائلا: «عايزين نوصي خيرا بهم بعد التخرج، نحن موجودن هنا من أجل الطلاب ومستقبلهم»، متابعا: «نعلم التحديات الموجودة في سوق العمل، ونحتاج إلى تخريج طالب يفيد بلده ومجتمعه».

وقال وزير التعليم العالي، إنّ ما اطّلع عليه من مشاريع لطلاب المتفوقين شيء مشرف للغاية، مؤكدا أنّ معظم طلاب مدارس المتفوقين سيلتحقون بكليات القمة.

وأوضح أنّ 25% من الطلاب بقسم العلوم التحقوا بكلية الطب، و20% التحقوا بكلية العلوم و43% التحقوا بكلية الهندسة، ما يشير بنسب مختلفة إلى أنّ هؤلاء الطلاب التحقوا بكليات القمة، لافتا إلى أنّ وزارة التعليم العالي تدرس مع التربية والتعليم، مسارات جديدة ترتبط بسوق العمل، لإكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم على الابتكار والإبداع في سوق العمل.

وتابع أنّه عقب انتهاء الكلمات الافتتاحية للمؤتمر سيتم توقيع بروتوكول مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لرعاية صندوق ورعاية المبتكرين والإبداع لطلاب المدارس، لتأهيل جميع الطلاب في العلوم المختلفة لسوق العمل: «ما رأيته من مشاريع لطلاب مدارس المتفوقين جعلني سعيدا جدا، وأؤكد لهم أنّه ينتظرهم مستقبلا واعدا».