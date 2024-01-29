محمد الباز: الإرهاب مسألة فكرية في الأساس.. والدولة استطاعت القضاء عليه

قال الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، إن مواجهة الإرهاب ليست عسكرية أو أمنية فقط، لكن هناك طرح فكري من شأنه أن يتم من خلاله مواجهة التطرف، لافتا إلى أن هذه المسألة فكرية في الأساس.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «اتجاهات التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الاسكندرية، إن التطرف من الأمور الشائكة جدا، لافتا إلى أن أزمة الإرهاب تكمن في انتقاله من منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى تمركزه بكثافة في مناطق شمال سوريا العراق وغرب أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك أماكن أخرى في الشرق الأوسط، تخلصت من الإرهاب أو اختفت حدته كشبه جزيرة سيناء.

وحول أنماط الإرهاب قال «زايد»، إن هناك 3 أنماط من الإرهاب، متابعا: «ليس كل تطرف بالضرورة إرهاب، والإرهاب في تعريفه سلوك يحقق أذى وقهر للآخرين».

ولفت إلى أن المستوى الأول التطرف بمعناه الواسع والعريض، وقد لا ينتج بالضرورة أي شكل من أشكال الإرهاب، مضيفا: «الإرهاب قد يأخذ شكل ديني أو علماني، وهذا النوع يتضمن التحزب لفكرة أو رؤية معينة»، بينما يطلق على المستوى الثاني الإرهاب الصامت، وهو ما نراه في حياتنا من الوصاية وفرض الرأي والفكر.

ولفت إلى أن التنمر يعد أحد أشكال الإرهاب، وفي المستوى الثالث والأخطر، يأتي الإرهاب المنظم، وواصل: «وهو الذي شاهدناه في مجتمعات الشرق الأوسط وهو قام في الأساس على أفكار دينية متطرفة، مثل الصهيونية، والأفكار الإسلامية المتشددة».

وأضاف: «كل نمط يظهر في البيئة المناسبة له، وكل نمط له أزماته وتحدياته، ومصر استطاعت على القضاء على الشكل الأخير والأخطر من الإرهاب، بفضل تضافر جهود الدولة».