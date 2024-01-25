قيادي بحزب «حماة الوطن»: دور تاريخي للشرطة المصرية في محاربة الإرهاب

قال المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب «حماة الوطن» مساعد أمين الأمين العام وأمين الإعلام بمحافظة القاهرة، إن دور الشرطة المصرية تاريخي وأصيل في مواجهة التحديات والمخاطر، لافتا إلى أن عيد الشرطة ليس مرتبطا بمواجهة الاحتلال فقط، فالمؤرخون أثبتوا أن دور الشرطة القيادي موثق في تاريخ مصر.

أوضح رشدان في بيان، أن الشعب المصري بجميع طوائفه يقدر جيدًا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها رجال الجيش والشرطة البواسل في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن في مواجهة أهل الشر وجماعات الإرهاب الأسود.

أشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم مؤسسة الشرطة، مؤكدا أن الرئيس أعاد هيبة الشرطة المصرية، ودائما ما يشدد على أن الاستقرار والأمن هما أساس كل تقدم، وبدونهما لن تكون هناك تنمية بل ستستنزف الطاقات والموارد، فضلا عن حرصه على تكريم أهالى الشهداء والتحاور مع طلاب أكاديمية الشرطة.

ونوه «رشدان» إلى أن مؤسسة الشرطة المصرية عادت للقيام بدورها التاريخي في محاربة الإرهاب وإعادة الانضباط للشارع المصري بكفاءة على المستويات كافة، ولم تكتف بدورها الأمني فقط ولكن قامت بدور مجتمعي ملموس في توفير السلع الغذائية ومواجهة المحتكرين.

أوضح أن عقيدة الشرطة المصرية تقوم على الحفاظ على السيادة الوطنية التي يمثلها القانون وتحقيق الأمن الداخلي الذي يعتبر من أكبر تحديات الوطن خلال السنوات الماضية مؤكدا أن تخليد شهدائها في ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 واجب وطني.