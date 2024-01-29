عرض برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، اليوم، تقريرًا تليفزيونيًا عن «الصالون الثقافي بمعرض الكتاب يناقش الترجمة من العربية وإليها.. جسر الحضارة».

قال عصام رياض، أستاذ الدراسات اليابانية بجامعة القاهرة، إن هناك أكثر من ندوة اليوم للترجمة واستراتيجياتها، موضحًا أن هناك مؤسسات عالمية مهتمة بترجمة الكتب الخاصة بالدول لتعريف العالم بالثقافات المختلفة، وإحداث نوع من التواصل العقلي والفكري والوجداني.

وأضاف «رياض» أن التواصل بين الشعوب خلال هذه الطريقة، يزيد من تبادل الثقافات، ويعمل على تقبل الآخر، وهو مهم جدًا للتواصل الإنساني، مؤكدًا أن الترجمة هي أهم وسيلة وستظل أهم وسيلة لتبادل الأفكار والحوار بين الشعوب.

وأشار كريستيان يونجه، أستاذ الدراسات العربية، إلى أن اللغة العربية والأدب العربي الكلاسيكي تفيده بشكل قوي في حياته المهنية، مؤكدًا أنه استفاد كثيرًا شخصيًا ومهنيًا من ترجمة اللغة العربية.

وأوضحت كارمن الريس، أستاذة الدراسات العربية، أنه من تجربتها الطويلة في الترجمة، قد قرأت عدد من الكتب العربية المترجمة، موضحةً أن الفكرة كانت أشبه بمغامرة إبحار في الثقافة العربية.