الفنانة ريهام الشنواني ضيفة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» اليوم

يستضيف برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة CBC اليوم، الفنانة الشابة ريهام الشنواني في حديث خاص عن حكايات وكواليس دخولها في عالم الفن.

وتتحدث ريهام الشنواني، خلال حوارها مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي يذاع من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا، وتقدمه الاعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، عن المحطات الهامة في حياتها الفنية.

الفن والطيران

وكيف استطاعت ريهام الشنواني، أن تجمع بين الفن ووظيقتها كمضيفة طيران، وكواليس آخر أعمالها الفنية «على باب العمارة»، والذي يعرض حاليا على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما تكشف ريهام تفاصيل مشاركتها في أعمال درامية مختلفة مع كبار النجوم.

«الستات مايعرفوش يكدبوا»

برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، يناقش كل ما يهم المرأة والأسرة والطفل، كما يسلط الضوء على النماذج الإيجابية الناجحة من خلال تقارير مصورة تستعرض قصص كفاحهم وتميزهم، ويقدم البرنامج فقرة ثابتة يقدم خلالها الشيف محمود سعد أشهى الوصفات بأقل الإمكانات.