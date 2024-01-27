بكاء مذيعات «الستات مايعرفوش يكدبوا» بسبب قصيدة الشاعر فارس قطرية

استضاف برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه المذيعات منى عبد الغني، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على قناة «CBC» اليوم السبت، الشاعر فارس قطرية.

قدّم فارس قطرية، خلال الحلقة عددًا من قصائده الجديدة، ومنها قصائد «نعمة الأب، وبركات، ومرزوق» التي كانت سببًا في بكاء مذيعات البرنامج؛ لتأثرهن بقصائده.

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كشف «قطرية» أنّ قصيدة «ماتكسفونيش» أجدد قصائده، وكتبها وقدمها بسبب فقدان أحد أصدقائه، وأن نسيان الأصدقاء والأشخاص أصبح من الأمور المنتشرة كثيرًا مؤخرًا.

برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، تقدمه منى عبد الغني، وهبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، يذاع في الثالثة عصرًا من السبت إلى الأربعاء.