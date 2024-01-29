نائب وزير الصحة يناقش خطة تحسين الخصائص السكانية بمطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والوفد المرافق من وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان ورؤساء ومديري القطاعات، في إطار زيارتهم الثانية خلال هذا الشهر لمناقشة لوضع خطة لتحسين الخصائص السكانية بمحافظة مطروح، مع عقد حوار مجتمعي موسع مع القيادات الشعبية والطبيعية بالمجتمع المطروحي والاستماع لكافة المشكلات وحصر التحديات والمصاعب على أرض الواقع، لوضع خطة متكاملة لتحسين الخصائص السكانية وإيجاد حلول غير تقليدية متعمقة من الواقع.

تحسين خصائص السكان بمطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن هناك تعاون بين المحافظة ووزارة الصحة للارتقاء لتقديم مزيد من الخدمات لتحسين خصائص السكان في مصر بنطاق محافظة مطروح، من تعليم وصحة وغيرها مع تقديم كافة التيسيرات والحلول في ضوء الإمكانات المتاحة للحد من التسرب من التعليم بالقرى والتجمعات النائية والبعيدة نظرا لاتساع محافظة مطروح مع تفعيل المشاركة المجتمعية الفعالة للتوسع في الفصول المجتمعية ومبادرات محو الأمية، ووعي المجتمع المطروحي التام بأهمية التعليم وخاصة الفتيات، مع مراعاة العادات والتقاليد عند وضع الخطط.

المحافظة تتكفل بمصروفات السيدات في محو الأمية

وأكد محافظ مطروح أهمية تكليف طبيبات بالوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات المتخصصة مع توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية وغيرها للحفاظ على صحة المرأة والطفل مع توفير مزيد من الرعاية الصحية والتوعية ويحافظ على حقوقها وينمي المجتمع خاصة بالقرى والتجمعات البعيدة، بهدف تحسين الخصائص السكانية، مع تكفل المحافظة بمصروفات السيدات دارسات محو الأمية للتحفيز على استكمال مسيرة تعليمهن.

خطة تتطابق مع خصائص مطروح

وشدد الدكتور طارق توفيق على العمل والتنسيق التام مع ممثلي قبائل مطروح والجهات التنفيذية للخروج بخطة تحترم خصائص وطبيعة المجتمع المطروحي، في إطار مبادرة على مستوى الجمهورية تنفيذها وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان وتشارك بها الوزارات وتبدأ بمحافظات مطروح والغربية وأسيوط مرحلة أولى، مع تنفيذ خطة على النطاق المحلي وفق خصائص وطبيعة كل محافظة وظروفها وعاداتها الاجتماعية والتقييم والمتابعة المستمرة.