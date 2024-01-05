«التنمية المحلية» تتابع جهود الجيزة والغربية والشرقية في قضية السكان

تلقت وزارة التنمية المحلية تقرير حول جهود وحدات السكان في محافظات الجيزة والغربية والشرقية لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكانى.

جهود محافظة الجيزة

وفي الجيزة قامت وحدة سكان حي المنيرة الغربية بتنظيم ندوة تثقيفية بجمعية أحباب الكريم، وتضمنت محاور الندوة خطورة الزواج المبكر، وخطورة كثرة الإنجاب، وأهمية صحة وسلامة المرأة والطفل، ودور المرأة في المجتمع، كما قامت وحدة السكان بمدينة الحوامدية بتنظيم عدة ندوات تثقيفية بمقر جمعية الجمع الكريم بعنوان «لا للمغالاه في المهور، والجواز مش جهاز غسالة واحدة كفاية»، و«التنشئة الاجتماعية الإيجابية للطفل وتصحيح سلوكه»، كما تم تقدم عدد 25 سيدة لإجراء الاختبارات الفورية لمحو الأمية .

جهود محافظة الغربية

في محافظة الغربية قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة ووحدات السكان الفرعية باستهداف المناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والمناطق الأولى بالرعاية لضمان وصول الخدمات إلى جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، والحفاظ على صحة الأم والطفل، حيث تم توفير عدد من العيادات المتنقلة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان

جهود محافظة الشرقية

في محافظة الشرقية، قامت وحدة سكان مركز ومدينة كفر صقر باطلاق فاعليات القافلة الطبية السكانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مركز كفر صقر، حيث تم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وأخصائيين النساء والتوليد، لإجراء الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك ضمن مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة.