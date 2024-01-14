أستاذ في التخطيط العمراني: تطوير القاهرة التاريخية يشمل تحسين حياة السكان

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ في التخطيط العمراني، إن تطوير القاهرة التاريخية لا يقتصر على الحفاظ على المباني الأثرية، بل يشمل أيضًا تحسين حياة السكان المحليين.

الدولة تهتم بصيانة المناطق الآثرية

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تأخذ على عاتقها الحفاظ على المناطق التاريخية، لافتا إلى أن غياب عنصر الصيانة يؤدي إلى خسارة مثل هذه الثروة القومية، كونها المدخل الشرعي لهذه المباني.

سكان المناطق الآثرية يستفيدون من عملية التطوير

وأشار إلى أن شارع المعز يعد من المناطق التي أبرزت نجاح الدولة في هذا الملف، مشيرا إلى أن سكان شارع المعز الذين يعيشون في هذا المكان بأعداد كثيفة أصبح لهم دخل ثابت ومرتفع من تطوير هذا المكان، بعد أن تطور لمزار سياحي للسياحة الداخلية والخارجية، فأصبحوا أكثر المهتمين بالحفاظ عليه بعد أن أصبح مصدر دخلهم.