بـ«5 جنيه بس» طعام بسيط يخفض ضغط الدم.. «موجود في بيتك»

ارتفاع ضغط الدم قد يسبب الكثير من المشكلات الصحية، فهو من الأمراض المزمنة الأكثر شيوعا لدى الكثيرين، والبعض لا يستطيع التحكم في الضغط، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لكن البعض لا يعرف أن هناك أطعمة بسيطة من الممكن أن تساعد في تنظيم ضغط الدم.

الدكتور أحمد يوسف، أخصائي الباطنة والسكر، أكد لـ«الوطن»، أن هناك طعاما سحريا يخفِّض ضغط الدم بشكل طبيعي وقد لا يعرف الكثيرون هذه المعلومة، وهو طعام لا يتعدى سعره الـ5 جنيهات: «بـ5 جنيه بس تقدر تظبط ضغط الدم»، وهو الزبادي، حيث يعتبر بمثابة جرعة دواء طبيعية يومية للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

بـ«5 جنيه بس» طعام سحري يخفض ضغط الدم

أخصائى الباطنة والسكر، أوضح أن الزبادي غير المحلى يوفر نتائج إيجابية لضغط الدم بسبب احتوائه على المعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تساعد في تنظيم ضغط الدم، ويمكن مزجه بالفواكه والبذور والمكسرات.

فوائد الزبادي لضغط الدم

- يعتبر الزبادي مصدرا جيدا للبروتين وفقدان الوزن، وهما عنصران مهمان لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي وغير مكلف.

- يحتوي على الماغنسيوم الذي يساعد في استرخاء الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل كبير وطبيعي.

- غني بالكالسيوم، ويلعب دورا مهما في انقباض العضلات وهو أمر مفيد لعضلات القلب، ويساعد في خفض ضغط الدم.

- يحسن عملية الهضم ويعزز محتوى البروبيوتيك البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

- يساعد في بناء العضلات لاحتواء الزبادي على نسبة عالية من البروتين.

- يساهم في خفض الكوليسترول، ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- يساعد استهلاكه أيضا على تعزيز قدرة جهاز المناعة.

نصائح تناول الزبادي

ونصح أخصائى الباطنة والسكر، بضرورة تناول الزبادي بشكل يومي، ما يساعد في خفض ضغط الدم، فضلا عن فوائده الكثيرة، مع عدم الإفراط في تناوله لمن يعانون من حساسية الألبان.