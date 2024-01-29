مراسلة «القاهرة الإخبارية»: تضارب في أعداد المصابين بجيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك إخفاقا جديدا لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمنظومة السياسية التي تغنت بأنه قد تم القضاء على معاقل المقاومة الفلسطينية السياسية تحديدًا في شمال ووسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن انسحابهم من داخل هذه المناطق جاء -على حد وصفهم- لأن جيش الاحتلال قد أنهى مهامه وأن هذه المنطقة لم تعد تشكل خطرًا كبيرًا على القوات.

جيش الاحتلال

وأضافت «أبو شمسية» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال نقل الألوية التي كانت تعمل في شمال ووسط القطاع إلى الجنوب في خان يونس، وذلك لإعادة رص الصفوف وتوزيعهم في الجبهات الـ6 الأخرى التي يواجهها جيش الاحتلال بالإضافة إلى دفع عجلة الاقتصاد الإسرائيلي الذي عانى بسبب هذه الحرب.

خلاف جديد في صفوف جيش الاحتلال

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إعادة هذه القوات بمثابة محط خلاف جديد بين المستويين السياسي والعسكري، خاصة مع ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلن الجيش منذ قليل إصابة 6 من جنوده جنوب القطاع، وفي الوقت ذاته أعلنت أحد المشافي وصول 19 إصابة، مما يؤكد أن هناك أكاذيب حول حقيقة أعداد المصابين.

وأكملت: «المدنيون الإسرائيليون أصبحوا يطالبون بإجراء انتخابات لإقالة نتنياهو، فهو أصبح عاجزا عن إدارة أزمة الحرب في البلاد».