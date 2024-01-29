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معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزير الإسكان الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات يومية في مخيمات الضفة الغربية

كتب:

أحمد العانوسي
05:00 م | الإثنين 29 يناير 2024
غزة «أرشيفية»

غزة «أرشيفية»

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، أن هناك اقتحامات يومية ينفذها الاحتلال في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، مشيرًا إلى أن تعليق تمويل وكالة أونروا، شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن وقف تمويل أونروا مخطط إسرائيلي يستغله الاحتلال بادعاءات لا مبرر لها، مشيرًا إلى أنه يثمن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أن هناك 1.8 مليون فلسطيني في غزة بلا مأوى، و40% من المناطق الحضرية تمت إبادتها، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 50% من البنية التحتية في غزة. وحجم الدمار غير مسبوق.

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